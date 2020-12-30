Украинец Лэнь провел дебютный матч за новую команду в НБА

Украинский центровой "Торонто" Алексей Лэнь не сумел помочь своей новой команде одолеть на выезде "Филадельфию" (100:93) в своем дебютном матче за клуб в регулярном сезоне НБА.

Наш соотечественник появился на паркете со скамейки запасных и провел на нем 21 минуту. За это время он набрал 2 очка (1/1 двухочковых, 0/2 штрафных), 5 подборов, 2 передачи, 1 блок-шот при 4 потерях и 2 персональных замечаниях.

Команда Лэня потерпела уже третье поражение в трех стартовых поединках регулярного сезона.

"Филадельфия" – "Торонто" – 100:93 (17:28, 31:28, 28:20, 24:17)

"Филадельфия": Эмбид (29 + 16 подборов – 5 потерь), Тобайес Хэррис (26 + 11 подборов), Сет Карри (17), Бен Симмонс (11 + 13 подборов + 7 передач), Дэнни Грин (7) – старт; Милтон (7), Скотт (3), Дуайт Ховард, Тайбулл, Макси.

"Торонто": Лаури (24 + 8 подборов + 9 передач), Энуноби (20 + 5 перехватов), Сиакам (20), ВанВлит (8 + 6 передач), Бэйнс (2) – старт; Стэнли Джонсон (7 + 8 подборов), Норман Пауэлл (6), Мэтт Томас (4), Лэнь (2), Буше.

Напомним, что Лэнь начал карьеру в дублирующем составе "Днепра", став одним из лидеров второй команды. В 2011 году он переехал в США, где играл за Мэрилендский колледж.

В 2013-м он заявился на драфт и был выбран под пятым номером в первом раунде церемонии. С ним подписал контракт "Финикс Санз", за который Алексей впоследствии выступал на протяжении пяти сезонов. Затем украинец недолго защищал цвета "Атланты Хокс" и "Сакраменто Кингз", прежде чем перейти в "Торонто" перед началом НБА 2020/21.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец Святослав Михайлюк провел очередной матч за "Детройт" в регулярном сезоне американской баскетбольной лиги.