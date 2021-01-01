Українець Лень допоміг своєму клубу здобути першу перемогу в сезоні НБА

Український центровий "Торонто" Олексій Лень допоміг своїй новій команді обіграти "Нью-Йорк" (100: 83) в регулярному сезоні Національної баскетбольної асоціації (НБА).

27-річний уродженець Антрацита вийшов на паркет на початку третьої чверті і за 13 хвилин набрав 11 очок, продемонструвавши ідеальну точність з триочкової лінії. Алекс потрапив 3 з 3 далеких кидкiв і 3 з 3 штрафних, раз промахнувшись iз середньої дистанції.

Крім того в активі українця два підбору і один блокшот.

"Торонто" – "Нью-Йорк" 100: 83 (22:18, 20:24, 29:22, 29:19)

Т: Ванвліт (25 + 7 передач), Лаурі (20 + 7 підбирань), Пауелл (17), Анунобі (5 + 7 підборів), Бейнс (3) – старт; Лень (11), Девіс (10), Буше (9 + 9 підбирань), Бембро (0), Флінн (0), Уотсон (0), Джонсон (0), Ватанабе (0).

Н: Рендл (16 + 10 підборів), Пейтон (14), Барретт (12 + 8 підбирань), Буллок (6), Робінсон (4 + 7 підбирань) – старт; Нокс (16), Ріверс (7), Ноел (6), Харпер (2), Браздейкіс (0), Пінсон (0).

Для "Торонто" це стало першою перемогою в стартових 4 поєдинках Асоціації. У турнірній таблиці Східної конференції команда розташувалася на 14-му рядку.

Лінь почав грати в баскетбол у віці 10 років в шкільній секції – у вчителя фізичної культури Віталія Ткаченка.

У складі Луганської області Олексій виступив на чемпіонаті України 2006 року серед юнаків 1993 року народження в м Дніпропетровськ. Після чемпіонату України його запросили в Дніпропетровське вище училище фізичної культури. У складі команди училища Олексій ставав чемпіоном України і неодноразово визнавався найкращим гравцем ВЮБЛ. Ставав MVP Європейської юнацької баскетбольної ліги.

У 2010 став гравцем баскетбольного клубу "Дніпро". Ставав чемпіоном української Суперліги серед дублюючих складів. У 2011 році дубль "Дніпра" завоював чемпіонство, а Леня було визнано найкращим центровим першості.

Був гравцем збірних команд України U-16 і U-18. Брав участь в чемпіонаті Європи та різних європейських турнірах. Олексій Лень був лідером збірної України на чемпіонаті Європи серед юнаків до 18 років у 2010 році.

У 2013-му Лень заявився на драфт НБА і його було обрано під п'ятим номером у першому раунді церемонії. З ним підписав контракт "Фінікс Санз", за який Олексій згодом виступав впродовж п'яти сезонів. Потім українець недовго захищав кольори "Атланти Хокс" і "Сакраменто Кінгз", перш ніж перейти в "Торонто" перед початком НБА 2020/21.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому Лень набрав два очки в своєму дебютному матчі за клуб в регулярному сезоні НБА.