У Росії головний тренер баскетбольної команди помер під час матчу

Головний тренер жіночої команди "Санкт-Петербург-1" Віктор Корольов помер під час матчу першості Росії з баскетболу у віковій категорії U-16.

53-річному Корольову стало погано на дев'ятій хвилині першої чверті гри проти "Москви-3". Зустріч зупинили, але лікарі не встигли допомогти наставнику і він раптово помер, повідомляє пресслужба Російської федерації баскетболу.

Департамент РФБ по організації і проведенню першостей Росії прийняв рішення не догравати зустріч. Фінал юніорського турніру U-16 між збірними Самарської області і Москви-1 також був перенесений на невизначений термін.

Віктор Корольов працював в СШОР "Купчинський Олімп". Тренерську кар'єру він почав в 1990 році, очолюючи жіночу збірну Петербурга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський футболіст португальського "Алверка" Алекс Аполінаріо помер після зупинки серця. Інцидент стався в матчі чемпіонату країни в третьому дивізіоні і потрапив в ефір телетрансляції.