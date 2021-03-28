В России главный тренер баскетбольной команды умер во время матча

Главный тренер женской команды "Санкт-Петербург-1" Виктор Королев умер во время матча первенстве России по баскетболу в возрастной категории U-16.

53-летнему Королеву стало плохо на девятой минуте первой четверти игры против "Москвы-3". Встречу остановили, но врачи не успели помочь наставнику и он скоропостижно скончался, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Департамент РФБ по организации и проведению первенств России принял решение не доигрывать встречу. Финал юниорского турнира U-16 между сборными Самарской области и Москвы-1 также перенесен на неопределенный срок.

Виктор Королев работал в СШОР "Купчинский Олимп". Тренерскую карьеру он начал в 1990 году, возглавляя женскую сборную Петербурга.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский футболист португальского "Алверка" Алекс Аполинарио умер после остановки сердца. Инцидент произошел в матче чемпионата страны в третьем дивизионе и попал в эфир телетрансляции.