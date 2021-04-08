Триочкові Михайлюка не допомогли його команді здобути перемогу в НБА

Український захисник "Оклахоми-Сіті Тандер" Святослав Михайлюк результативно відіграв у матчі регулярного сезон НБА проти "Шарлотт Хорнетс", але його команда все одно поступилася з рахунком 102:113.

Вихованець школи "Черкаських Мавп" вийшов у стартовій п'ятірці та провів на майданчику 31 хвилину. Він набрав 12 очок виключно кидками з-за дуги (4/8), також на його рахунку 3 підбирання, 5 передач і 2 втрати.

Святослав Михайлюк шукає можливість для передачі NBA

Тепер у клубу нашого співвітчизника 31 поразка в 51 матчі.

"Оклахома-Сіті" – "Шарлотт" 102:113 (29:32, 22:24 26:29, 25:28)

"Оклахома-Сіті": Маледон (25 + 6 втрат), Покушевскі (25 + 9 підбирань), Михайлюк (12), Вільямс (6 + 9 підбирань + 9 передач), Браун (5 + 10 підбирань) – старт; Хорд (13), Бредлі (12 + 7 підбирань), Робінсон (3), Джером (1).

"Шарлотт": МакДеніелс (21), Розір (17), Бріджес (16), Грем (15), Вашингтон (12 + 7 підбирань) – старт; Зеллер (15 + 14 підборів), Уонамейкер (12 + 6 передач), Коді Мартін (3), Калеб Мартін (2).

Святослав Михайлюк та його партнери по команді NBA

Нагадаємо, що Святослав розпочав кар'єру в дитячій і юнацькій школах "Черкаських Мавп". У сезоні 2012/13 відбувся його дебют в українській Суперлізі, а в 2013-му – за збірну України до 16 років. За дорослу національну команду він вперше зіграв у 2014-му, а в 2016-му був визнаний найрезультативнішим і найуспішнішим баскетболістом "молодіжки".

Михайлюк прийняв запрошення зі США і почав виступати в поєдинках Національної асоціації студентського спорту (NCAA) у складі університетської команди "Канзас Джейхокс". У 2018 році українець підписав контракт з "Лос-Анджелес Лейкерс" за підсумками драфту НБА, а через рік його обміняли в "Детройт Пістонс". Після двох сезонів у клубі Святослав став гравцем "Оклахоми".

Святослав Михайлюк з м'ячем

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайлюк і інший українець з Ліги Олексій Лень провели результативні матчі проти колишніх команд.