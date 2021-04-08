Трехочковые Михайлюка не помогли его команде одержать победу в НБА

Украинский защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Святослав Михайлюк результативно отыграл в матче регулярного сезон НБА против "Шарлотт Хорнетс", но его команда все равно уступила со счетом 102:113.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" вышел в стартовой пятерке и провел на площадке 31 минуту. Он набрал 12 очков исключительно бросками из-за дуги (4/8), также на его счету 3 подбора, 5 передач и 2 потери.

Святослав Михайлюк ищет возможность для передачи NBA

Теперь у клуба нашего соотечественника 31 поражение в 51 матче.

"Оклахома-Сити" – "Шарлотт" 102:113 (29:32, 22:24, 26:29, 25:28)

"Оклахома-Сити": Маледон (25 + 6 потерь), Покушевски (25 + 9 подборов), Михайлюк (12), Уильямс (6 + 9 подборов + 9 передач), Браун (5 + 10 подборов) – старт; Хорд (13), Брэдли (12 + 7 подборов), Робинсон (3), Джером (1).

"Шарлотт": Макдэниэлс (21), Розир (17), Бриджес (16), Грэм (15), Вашингтон (12 + 7 подборов) – старт; Зеллер (15 + 14 подборов), Уонамейкер (12 + 6 передач), Коди Мартин (3), Калеб Мартин (2).

Святослав Михайлюк и его партнеры по команде NBA

Напомним, что Святослав начал карьеру в детской и юношеской школах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 состоялся его дебют в украинской Суперлиге, а в 2013-м – за сборную Украины до 16 лет. За взрослую национальную команду он впервые сыграл в 2014-м, а в 2016-м был признан самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

Михайлюк принял приглашение из США и начал выступать в поединках Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в составе университетской команды "Канзас Джейхокс". В 2018 году украинец подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта НБА, а через год его обменяли в "Детройт Пистонс". После двух сезонов в клубе Святослав стал игроком "Оклахомы".

Святослав Михайлюк с мячом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михайлюк и другой украинец из Лиги Алексей Лэнь провели результативные матчи против бывших команд.