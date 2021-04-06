Михайлюк та Лень провели результативні матчі проти колишніх клубів НБА

Захисник "Оклахоми-Сіті Тандер" Святослав Михайлюк став одним з найрезультативніших гравців у своїй команді, але це не допомогло їй перемогти колишній клуб українця "Детройт Пістонс" (108:132).

Вихованець школи "Черкаських Мавп" вийшов у стартовій п'ятірці та провів 26 хвилин на паркеті. За цей час він набрав 17 очок (4/6 двоочкових, 1/4 триочкових, 6/6 штрафних), зробив 3 підбирання, 2 передачі, 4 перехоплення та припустився 1 втрати.

Для його команди ця поразка стала вже третьою поспіль. На її рахунку 20 перемог у 50 поєдинках і 13-те місце в Західній конференції.

"Оклахома-Сіті" – "Детройт" 108:132 (19:30, 28:28, 30:35, 31:39)

"Оклахома-Сіті": Покушевскі (19), Святослав Михайлюк (17 очок + 3 підбирання + 2 передачі), Маледон (14), Браун (11), Вільямс (6) – старт; Хорд (10), Джером (10), Робінсон (9), Бредлі (9 + 9 підбирань), Міллер (3).

"Детройт": Грант (21), Джош Джексон (14), Стюарт (12 + 4 блок-шота), Бей (10), Лі (8 + 6 передач) – старт; Думбуя (14), Діалло (11 + 8 підбирань), Джексон (10), Хейс (9 + 7 передач), Джозеф (9), Кук (9), Сірвідіс (5).

Український центровий "Вашингтон Візардс" Олексій Лень також не зміг допомогти команді перемогти свій колишній клуб "Торонто Репторс" (101:103).

Вийшовши в стартовому складі, наш співвітчизник відіграв 29 хвилин. На його рахунку 13 очок (6/10 двоочкових, 1/3 штрафних), 8 підбирань, 4 блок-шота, а також 4 персональних зауваження і 3 втрати.

"Вашингтон" Леня зазнав прикрої 32-ї поразки в 49 матчах сезону. На останніх секундах поєдинку "Візардс" вигравали в одне очко, але дозволили баскетболістові суперників протягнути м'яч через весь майданчик і без особливого опору кинути триочковий.

"Торонто" – "Вашингтон" 103:101 (19:28, 32:33, 24:25, 28:15)

"Торонто": Сіакам (22), Трент (16), Бембро (15 + 7 підбирань), Анунобі (14), Буше (8) – старт; Флінн (16), Бейнс (10 + 8 підбирань), Ватанабе (2), Джонсон (0).

"Вашингтон": Вестбрук (23 + 14 підбирань + 11 передач), Бертанс (17), Олексій Лень (13 + 8 підбирань + 4 блок-шота), Авдія (12 + 10 підборів), Нето (4) – старт; Метьюз (17), Сміт (10), Хатчінсон (2), Гілл (2), Р. Лопес (1)

Нагадаємо, що Святослав розпочав кар'єру в дитячій і юнацькій школах "Черкаських Мавп". У сезоні 2012/13 відбувся його дебют в українській Суперлізі, а в 2013-му – за збірну України до 16 років. За дорослу національну команду він вперше зіграв у 2014-му, а в 2016-му був визнаний найрезультативнішим і найуспішнішим баскетболістом "молодіжки".

Михайлюк прийняв запрошення зі США і почав виступати в поєдинках Національної асоціації студентського спорту (NCAA) у складі університетської команди "Канзас Джейхокс". У 2018 році українець підписав контракт з "Лос-Анджелес Лейкерс" за підсумками драфту НБА, а через рік його обміняли в "Детройт Пістонс". Після двох сезонів у клубі Святослав став гравцем "Оклахоми".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в нещодавньому поєдинку проти "Торонто" Михайлюк встановив рекорд результативності сезону в НБА.