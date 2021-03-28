"Тернопіль" обіграв "Одесу" і здобув двадцяту перемогу в Суперлізі Паріматч

У чемпіонаті України з баскетболу в неділю, 28 березня, граються чергові поєдинки регулярного сезону Суперліги Паріматч.

У першій грі дня "Тернопіль" впевнено провів першу половину, а у другій дотиснув "Одесу" і переміг – 95:87.

У першій половині Тернопіль зміг організувати впевнений гандикап. Вдалося це завдяки домінації під щитами. Підопічні Дмитра Забірченка зробили 23 підбирання проти 15 у суперника. Через це у гостей виникало більше можливостей набирати очки другого шансу, чим вони і користувалися – 14 балів другого шансу проти 0 у суперника. Загалом команди реалізували майже по 50 відсотків кидків. У Тернополя – 18/38 (6/17 триочкових), тоді як в Одеси 14 з 30 (3/9 триочкових).

З перевагою +14 на користь гостей команди розпочали другу половину. В ній Тернопіль більше не набрав жодного очка другого шансу, так само як і Одеса. Господарі змогли вийти вперед за реалізацію – 33 на 31. Проте підопічні Олега Юшкіна значно більше порушували правила, завдяки чому їхній суперник набрав 23 очки з лінії, тоді як самі – 14. Це, як підсумок, і вплинуло на фінальний рахунок матчу. Перемога Тернополя – 95:87.

Одеса – Тернопіль 87:95 (20:24, 17:27, 21:20, 29:24)

Одеса: Монді 11 очок + 3 підбирання + 3 передачі, Бріджман 14 очок + 8 підбирань + 1 передача, Кондраков 7 очок + 3 передачі, Блейлок 12 очок + 6 підбирань, Прокопенко 6 очок + 2 підбирання, Новіков 12 очок + 2 підбирання + 1 передача

Тернопіль: Буренко 15 очок + 5 підбирань + 5 передач, Югба 18 очок + 7 підбирань + 5 передач, Кальніченко 12 очок + 4 підбирання + 1 передач, Агафонов 10 очок + 7 підбирань + 1 передача, Келхон 11 очок + 4 підбирання + 3 передачі, Кольченко 17 очок + 3 підбирання + 4 передачі

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні відбувся єдиний поєдинок. "Черкаські Мавпи" повністю заволоділи ініціативою після стартової чверті і перемогли МБК "Миколаїв" – 87:69.