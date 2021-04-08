Святослав Михайлюк – п'ятий українець в історії, який набрав в НБА понад 1000 очок

Атакувальний захисник "Оклахома-Сіті Тандер" Святослав Михайлюк у матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА) проти "Шарлотт Хорнетс" (102:113) набрав 12 очок.

Цей результат дозволив вихованцю школи "Черкаських Мавп" довести загальну кількість набраних очок за кар'єру в НБА до відмітки 1000.

Святослав Михайлюк

Раніше серед українських баскетболістів це робили тільки Віталій Потапенко (3995), Олексій Лень (3985, продовжує кар'єру), Станіслав Медведенко (1390) і Олександр Волков (1019).

Михайлюк проводить третій сезон у лізі. Він узяв участь у 145 матчах, набираючи 6,9 очка в середньому за гру.

Святослав Михайлюк

Святослав почав кар'єру в дитячій і юнацькій командах "Черкаських Мавп". У сезоні 2012/13 він дебютував в українській Суперлізі, взявши участь у трьох матчах.

У 2013 році Михайлюк уперше зіграв за збірну України до 16 років, а в 2014-му – за дорослу національну команду. 2016-го його визнали найрезультативнішим і найуспішнішим баскетболістом "молодіжки".

Святослав Михайлюк

У 2014 році нашого співвітчизника запросили в американський університет, і він цю пропозицію прийняв. Добре проявивши себе в поєдинках за "Канзас Джейхокс", Святослав підписав контракт із "Лос-Анджелес Лейкерс" за підсумками драфту НБА 2018 року.

Святослав Михайлюк

Перед дедлайном-2019 Михайлюка обміняли в "Детройт Пістонс", де він виступав два роки до трейду в "Тандер" навесні 2021-го.