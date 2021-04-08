Святослав Михайлюк – пятый украинец в истории, который набрал в НБА более 1000 очков

Атакующий защитник "Оклахома-Сити Тандер" Святослав Михайлюк в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Шарлотт Хорнетс" (102:113) набрал 12 очков.

Этот результат позволил воспитаннику школы "Черкаських Мавп" довести общее количество набранных очков за карьеру в НБА до отметки 1000.

Святослав Михайлюк

Раньше среди украинских баскетболистов это делали только Виталий Потапенко (3995), Алексей Лэнь (3985, продолжает карьеру), Станислав Медведенко (1390) и Александр Волков (1019 ).

Михайлюк проводит третий сезон в лиге. Он принял участие в 145 матчах, набирая 6,9 очка в среднем за игру.

Святослав Михайлюк

Святослав начал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах.

В 2013 году Михайлюк впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

Святослав Михайлюк

В 2014 году нашего соотечественника пригласили в американский университет, и он это предложение принял. Хорошо проявив себя в поединках за "Канзас Джейхокс", Святослав подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта НБА 2018 года.

Святослав Михайлюк

Перед дедлайном-2019 Михайлюка обменяли в "Детройт Пистонс", где он выступал два года до трейда в "Тандер" весной 2021-го.