Фантастичний камбек "Одеси" і поразка "Будівельника": результати Суперліги Паріматч 26 березня

БК "Запоріжжя" і столичний "Будівельник" видали розкішний матч у регулярному чемпіонаті Суперліги Паріматч.

У запорізькому палаці спорту "Юність" сильнішими були господарі паркету – 79:64.

З перших хвилин стало зрозуміло, що команди порадують вболівальників дуже напруженою грою. Спочатку "будівельникам" вдалося досягти переваги в чотири очки. Однак команді Валерія Плеханова відразу вдалося не дати суперникам піти у відрив і зрівняти рахунок.

До першої перерви запоріжці мали "+6" на табло, а в другій чверті продовжували утримувати підопічних Леоніда Яйла на цій дистанції.

Після великої перерви кияни зуміли вийти вперед – 52:53. "Запоріжжя" тут же відповіло ривком 7:0. Цей момент, здавалося, вирішив результат поєдинку, але столичний колектив моментально повернули боржок супернику. Господарі не менш швидко знову досягти переваги в сім очок, що й стало остаточним моментом, який схилив шальки терезів на користь господарів.

"Запоріжжя" – "Будівельник" – 79:64 (25:19, 18:18, 14:16, 22:11)

"Запоріжжя": Сізов 21 + 4 підбирання + 3 перехоплення, Кеффі 16 + 9 передач, Тихонов 15, Грицак 7 + 8 підбирань + 3 перехоплення, Мальчевський 3 – старт, Маяускас 16, Тітов 0, Рагімов 0, Морозов 0

"Будівельник": Буртт 22 + 5 передач - 5 втрат, Брайс Джонсон 13 + 13 підбирань, Девенпорт 7, Звонов 0, Реджи Джонсон 0 – старт, Кожем’якін 12, Кобець 6, Джефферсон 4, Яковічс 0

В іншому поєдинку ігрового дня "Одеса" здійснила неймовірний камбек у грі з "Хіміком".

Підопічні Олега Юшкіна довгий час програвали в рахунку, але в підсумку зуміли здобути перемогу за 16 секунд до сирени – 85:83.

"Хімік" втратив перемогу в Одесі ФБУ

Гості впевнено розпочали гру. З перших же хвилин "хіміки" захопили ініціативу і контролювали ситуацію на паркеті. Двозначної переваги южненці досягли вже до середини першої чверті.

Маючи "+10", "Хімік" не став зменшувати обертів. До кінця другої 10-хвилинки баскетболісти з Южного і зовсім пішли у відрив на 18 пунктів, але господарі після великої перерви зуміли зібратися і скоротили відставання.

Друга половина перетворилася на справжній кошмар для гостей. "Одеса" підняла темп, до чого "Хімік" виявився абсолютно не готовим. Поступово господарі почали знищувати перевагу суперника і на останній хвилині матчу зрівняли рахунок. А за 16 секунд до кінця поєдинку американський захисник одеситів Ділейні Блейлок забив переможні для своєї команди окуляри.

"Одеса" – "Хімік" – 85:83 (13:20, 24:32, 28:17, 20:14)

"Одеса": Бріджман 24о + 8пд, Кондраков 24, Блейлок 11о + 7пд, Носков 9, Новіков 7, Монді 6, Прокопенко 2, Артамонов 2, Давидюк

"Хімік": Нельсон 27о + 8пд, Саліван 14о + 8пд, Антипов 12, Ковляр 8, Войналович 7, Мироненко 6, Марченко 6, Зотов 3, Рябчук

Турнірна таблиця Суперліги Паріматч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Южному виник скандал навколо однієї з найкращих арен України ФСК "Олімп". Федерація баскетболу України звернулася до президента країни Володимира Зеленського з проханням втрутитися в ситуацію.