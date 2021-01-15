Поєдинки в Черкасах, Миколаєві та Харкові: анонс матчів Суперліги Паріматч 15 січня

"Черкаські Мавпи" – "Одеса"

Черкаси, ПС "Будівельник"

Початок матчу – 18:30

Трансляція – XSPORT

У першому поєдинку 11-го туру Суперліги Паріматч "Черкаські Мавпи" спробують взяти домашній реванш у "Одеси". На старті сезону підопічні Олега Юшкіна на своєму майданчику обіграли суперників з рахунком 80:71.

На рахунку "Мавп" всього дві перемоги в 15 матчах сезону, а гості виграли 5 з 14 зустрічей в чемпіонаті України з баскетболу 2020/21. Через коронавірус в анонсованому протистоянні господарям не допоможе форвард Діон Райт.

Наставник черкащан Максим Міхельсон перед поєдинком зазначив, що всі команди Суперліги, які не входять до групи лідерів, знаходяться приблизно на одному рівні. Саме тому він розраховує на те, що його підопічні зможуть здобути третю перемогу в сезоні.

"Мавпи" спробують здобути третю перемогу в сезоні ФБУ

"Миколаїв" – "Хімік"

Миколаїв, СК "Надія"

Початок матчу – 19:00

Трансляція – Oboz TV

У другому поєдинку 15 січня на паркет вийдуть географічні сусіди "Миколаїв" і "Хімік". У першій зустрічі нинішнього чемпіонату южненці виграли домашній матч з рахунком 84:76. У цьому протистоянні вони також будуть фаворитами.

В активі господарів 2 перемоги та 10 поразок та останнє місце за рахунок меншої кількості поєдинків, ніж у сусідів у турнірній таблиці. У стартовій зустрічі 2021 року підопічні Валентина Берестнєва поступилися "Будівельнику". "Хімік", навпаки, закріпився в статусі одного з фаворитів сезону (9 перемог у 14 матчах), встигнувши двічі виграти в новому році.

"Хімік" виграв перший матч між командами ФБУ

"Харківські Соколи" – "Дніпро"

Харків, ДС "Локомотив"

Початок матчу – 19:30

Трансляція – YouTube ФБУ

Чинні чемпіони Суперліги Паріматч зазнали двох поразок у 2021 році від "Хіміка" та "Одеси", тому тільки перемога влаштує "Дніпро" та його вболівальників у виїзній зустрічі з "Соколами". Харків'яни виграли 4 поєдинки з 13 і вважаються явними аутсайдерами протистояння. На рахунку підопічних Дениса Журавльова 10 перемог і 3 поразки.

"Дніпро" зазнав двох поразок у 2021 році ФБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в поєдинку з одеситами дніпряни довгий час не могли знайти свою гру, але зуміли створити інтригу в кінцівці зустрічі.