Михайлюк и Лэнь провели результативные матчи против бывших клубов НБА

Защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Святослав Михайлюк стал одним из самых результативных игроков в своей команде, но это не помогло ей победить бывший клуб украинца "Детройт Пистонс" (108:132).

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" вышел в стартовой пятерке и провел 26 минут на паркете. За это время он набрал 17 очков (4/6 двухочковых, 1/4 трехочковых, 6/6 штрафных), сделал 3 подбора, 2 передачи, 4 перехвата и допустил 1 потерю.

Для его команды это поражение стало уже третьим подряд. На ее счету 20 побед в 50 поединках и 13-е место в Западной конференции.

"Оклахома-Сити" – "Детройт" 108:132 (19:30, 28:28, 30:35, 31:39)

"Оклахома-Сити": Покушевски (19), Святослав Михайлюк (17 очков + 3 подбора + 2 передачи), Маледон (14), Браун (11), Уильямс (6) – старт; Хорд (10), Джером (10), Робинсон (9), Брэдли (9 + 9 подборов), Миллер (3).

"Детройт": Грант (21), Джош Джексон (14), Стюарт (12 + 4 блок-шота), Бей (10), Ли (8 + 6 передач) – старт; Думбуя (14), Диалло (11 + 8 подборов), Джексон (10), Хэйс (9 + 7 передач), Джозеф (9), Кук (9), Сирвидис (5).

Украинский центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лэнь также не сумел помочь команде победить свой бывший клуб "Торонто Рэпторс" (101:103).

Выйдя в стартовом составе, наш соотечественник отыграл 29 минут. На его счету 13 очков (6/10 двухочковых, 1/3 штрафных), 8 подборов, 4 блок-шота, а также 4 персональных замечания и 3 потери.

"Вашингтон" Лэня потерпел обидное 32-е поражение в 49 матчах сезона. На последних секундах поединка "Уизардс" выигрывали в одно очко, но позволили баскетболисту соперников протащить мяч через всю площадку и без особого сопротивления бросить трехочковый.

"Торонто" – "Вашингтон" 103:101 (19:28, 32:33, 24:25, 28:15)

"Торонто": Сиакам (22), Трент (16), Бембри (15 + 7 подборов), Ануноби (14), Буше (8) – старт; Флинн (16), Бэйнс (10 + 8 подборов), Ватанабе (2), Джонсон (0).

"Вашингтон": Уэстбрук (23 + 14 подборов + 11 передач), Бертанс (17), Алексей Лэнь (13 + 8 подборов + 4 блок-шота), Авдия (12 + 10 подборов), Нето (4) – старт; Мэтьюз (17), Смит (10), Хатчисон (2), Гилл (2), Р. Лопес (1)

Напомним, что Святослав начал карьеру в детской и юношеской школах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 состоялся его дебют в украинской Суперлиге, а в 2013-м – за сборную Украины до 16 лет. За взрослую национальную команду он впервые сыграл в 2014-м, а в 2016-м был признан самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

Михайлюк принял приглашение из США и начал выступать в поединках Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в составе университетской команды "Канзас Джейхокс". В 2018 году украинец подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта НБА, а через год его обменяли в "Детройт Пистонс". После двух сезонов в клубе Святослав стал игроком "Оклахомы".

Как сообщал OBOZREVATEL, в недавнем поединке против "Торонто" Михайлюк установил рекорд результативности сезона в НБА.