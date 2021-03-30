Кубок України з баскетболу: розклад трансляцій матчів 1/4 та 1/2 фіналу

31 березня і 1 квітня пройдуть чвертьфінальні та півфінальні матчі Кубку України з баскетболу, за підсумками яких визначаться учасники вирішального поєдинку.

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ), зустрічі в Києві пройдуть за порожніх трибун, а в Черкасах арена може бути заповнена до 30% від загальної місткості. Повністю розклад має такий вигляд:

31 марта, среда

Черкаси, ПС "Будівельник"

15:00 "Запоріжжя" – "Київ-Баскет" (матч 1), трансляція Obozrevatel

Київ, ПС "Венето-Спорт"

16:00 "Миколаїв" – "Дніпро" (матч 2), трансляція YouTube ФБУ

Черкаси, ПС "Будівельник"

18:30 "Черкаські Мавпи" – "Хімік" (матч 3), трансляція Obozrevatel

Київ, ПС "Венето-Спорт"

20:00 "Будівельник" – "Прометей" (матч 4), трансляція YouTube ФБУ

1 травня, середа

Черкаси, ПС "Будівельник"

18:30 Півфінал 1 (переможець матчів 1 і 3), трансляція Obozrevatel

Київ, ПС "Венето-Спорт"

20:15 Півфінал 2 (переможець матчів 2 і 4), трансляція XSPORT

Нагадаємо, що фінальний поєдинок відбудеться 4 квітня в Запоріжжі о 17:00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чинним переможцем Кубка України з баскетболу є "Хімік", який в неймовірному фіналі здолав "Дніпро".