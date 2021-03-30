Кубок Украины по баскетболу: расписание трансляций матчей 1/4 и 1/2 финала

31 марта и 1 апреля пройдут четвертьфинальные и полуфинальные матчи Кубка Украины по баскетболу, по итогам которых определятся участники решающего поединка.

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), встречи в Киеве пройдут при пустых трибунах, а в Черкассах арена может быть заполнена до 30% от общей вместимости. Полностью расписание выглядит следующим образом:

31 марта, среда

Черкассы, ДС "Будивельник"

15:00 "Запорожье" – "Киев-Баскет" (матч 1), трансляция Obozrevatel

Киев, ДС "Венето-Спорт"

16:00 "Николаев" – "Днепр" (матч 2), трансляция YouTube ФБУ

Черкассы, ДС "Будивельник"

18:30 "Черкаськи Мавпы" – "Химик" (матч 3), трансляция Obozrevatel

Киев, ДС "Венето-Спорт"

20:00 "Будивельник" – "Прометей" (матч 4), трансляция YouTube ФБУ

1 апреля, четверг

Черкассы, ДС "Будивельник"

18:30 Полуфинал 1 (победитель матчей 1 и 3), трансляция Obozrevatel

Киев, ДС "Венето-Спорт"

20:15 Полуфинал 2 (победитель матчей 2 и 4), трансляция XSPORT

Напомним, что финальный поединок состоится 4 апреля в Запорожье в 17:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, действующим победителем Кубка Украины по баскетболу является "Химик", который в невероятном финале одолел "Днепр".