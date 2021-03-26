ФБУ звернулася до Зеленського через скандал навколо арени в Южному

Федерація баскетболу України звернувся до президента країни Володимира Зеленського через ситуацію навколо спортивного комплексу "Олімп" в Южному.

Об'єкт опинився під загрозою знищення через його роз'єднання на окремі підрозділи, які ініціює власник комплексу – Фонд держмайна України і керівництво Одеського припортового заводу.

Президент ФБУ Михайло Бродський закликав главу держави допомогти у вирішенні конфлікту. "Уже багато років потужності комплексу використовуються для проведення домашніх ігор баскетбольного клубу "Хімік" у межах чемпіонату і Кубка України, міжнародних змагань, відбіркових ігор на чемпіонат Європи, навчально-тренувальних зборів збірних команд різних вікових груп", – нагадав глава ФБУ.

Звернення ФБУ до Зеленського.

"Переконані, що збереження можливості функціонування ФСК "Олімп" і готелю "Еллада" в комплексі є вкрай важливим. На сьогодні є реальна можливість це зробити – нам відомо, що територіальна громада Південного готова прийняти з державної до комунальної власності фізкультурно-спортивний комплекс "Олімп", зберігаючи його цілісну структуру", – додав Бродський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у баскетбольній Суперлізі Паріматч южненський "Хімік" у своїй останній грі програв "Київ-Баскету".