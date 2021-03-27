"Черкаські Мавпи" обіграли "Миколаїв" в Суперлізі Паріматч

У чемпіонаті України з баскетболу в суботу, 27 березня, відбувся єдиний поєдинок в Суперлізі Паріматч.

Черкаські Мавпи повністю заволоділи ініціативою після стартової чверті і перемогли – 87:69.

В першій чверті Корабели змогли переграти своїх суперників. Вони реалізували 3 дальні постріли, тоді як Мавпи – 0 з 4 спроб. Господарі в свою чергу значно потужніше виглядали у фарбі – 8 влучань, тоді як у гостей – 2. Проте, підопічні Максима Міхельсона більше порушували, Миколаїв цим користувався і реалізував 6 кидків з лінії, за рахунок чого йому і вдалося повести +3.

Та починаючи з наступної чверті Черкаські Мавпи повністю заволоділи ініціативою. Вони реалізували 18 (2 триочкових) кидків проти 9 (3 триочкових) у суперника, зробили 21 підбирання проти 18 і віддали 9 передач проти 6. Після другої 1-хвилинки Миколаїв вже програвав 12 очок.

В другій половині Черкаські Мавпи лише продовжували нарощувати свою перевагу. Чудову гру демонстрували Кемерон Янг, Діон Райт та Ігор Сереєв. Вони набрали у підсумку 19, 16 та 13 очок відповідно. Окрім того, під щитами господарі домінували – 44 (14 в нападі) підбирання проти 35 (9 в нападі).

Черкаські Мавпи – Миколаїв 87:69 (16:19, 26:11, 25:13, 20:26)

Черкаські Мавпи: Камерон Скотт 7 очок + 1 підбирання + 1 передача, Конєв 7 очок + 7 підбирань + 1 передач, Сергеєв 13 очок + 9 підбирань + 1 передач, Янг 19 очок + 5 підбирань + 2 передач, очок + підбирань + передач, Райт 16 очок + 1 підбирань + 4 передач

Миколаїв: Колтер 26 очок + 1 підбирань + 4 передач, Конате 11 очок + 2 підбирань + 2 передач, Заплотинський 4 очок + 4 підбирань + 2 передач, Ендріан 21 очок + 7 підбирань + 4 передач

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