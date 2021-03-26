Битва в Запоріжжі та чорноморське дербі: анонс Суперліги Паріматч 26 березня

У п'ятницю, 26 березня, в Суперлізі Паріматч пройдуть два поєдинки. Один з них відбудеться в Запоріжжі, а інший – в Одесі.

"Запоріжжя" – "Будівельник"

Запоріжжя, ПС "Юність"

Початок матчу – 18:00

Трансляція – YouTube ФБУ

"Запоріжжя" прийме на своєму майданчику "Будівельник" у стартовому поєдинку ігрового дня. Це протистояння має велике турнірне значення, оскільки в разі перемоги столичні баскетболісти можуть посунути підопічних Валерія Плеханова з шостого місця в таблиці.

Ситуація для київського клубу, який перебуває у відмінній формі (10 з 12 перемог в останніх матчах), ускладнюється тим, що поєдинок пропустить головний тренер Ігорс Міглінієкс. У нього був виявлений коронавірус.

Раніше в сезоні команди обмінялися домашніми перемогами.

"Одеса" – "Хімік"

Одеса, СК "Динамо"

Початок матчу – 19:00

Трансляція – OBOZREVATEL

Обидва клуби зараз показують не найкращий баскетбол. Господарі програли вже шість поєдинків поспіль і сильно зменшили свої шанси на потрапляння в плей-оф за підсумками регулярного сезону.

"Хімік" у попередньому матчі неймовірним чином втратив перевагу в 19 очок над "Київ-Баскетом" і поступився в овертаймі. Підопічні Віталія Степановського опустилися вже на сьому позицію. В їхньому активі 15 перемог у 29 іграх. Южненці вже двічі брали гору над "Одесою" в нинішньому чемпіонаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Прометей", "Дніпро" і "Київ-Баскет" синхронно вилетіли з Кубка Європи ФІБА.