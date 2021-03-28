Баскетболісти збірної України виступили на захист арени в Южному

Баскетболісти збірної України і "Хіміка" Андрій Войналович і Віталій Зотов звернулися із закликом зберегти в Южному один із найкращих спорткомплексів країни – ФСК "Олімп".

Гравці записали відеозвернення, де розповіли про непросту ситуацію, в якій вони опиняться, якщо арена перестане функціонувати.

"Хотів би звернутися щодо ФСК "Олімп". Це є нашою домiвкою. Ми проводимо тут тренування і приймаємо тут наші ігри. Цей зал для нас дуже важливий. Сподіваюся, що все вирішиться на краще. Без "Олімпу" в Южному немає майбутнього, а в Україні немає майбутнього у баскетболу", – сказав Зотов.

"Я хочу звернутися до вас із проханням зберегти спорткомлпекс "Олімп". Він розташований поруч із готелем, що дуже зручно. Є одним із найкращих залів у Європі. Закликаю всіх, від кого залежить це рішення, зробити все, щоб ми не втратили ФСК "Олімп", – заявив Войналович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про наміри розділити ФСК "Олімп" на окремі підрозділи – готель і спорткомплекс, що ставить під загрозу продовження його функціонування як повноцінної бази для проведення та прийому змагань, тренувальних зборів всіх рівнів.

У ФСК "Олімп" з 2004 року і до цього дня проходять матчі чемпіонату і Кубку України і міжнародні турніри з баскетболу, волейболу, вільної боротьби. Готель "Еллада", який є невід'ємною частиною спорткомплексу, дозволяє командам і спортсменам найкращим чином підготуватися до участі в змаганнях, оскільки дає можливість їм не витрачати час на переїзд від місця проживання до місця проведення тієї чи іншої події.

Федерація баскетболу України звернулася з відкритим листом до президента України з проханням збереження цілісності ФСК "Олімп".