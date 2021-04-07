З'явилися подробиці смерті від COVID-19 вагітної лікарки з Буковини

Померла від коронавірусу (COVID-19) 28-річна лікарка-педіатриня Заставнівської багатопрофільної лікарні в Чернівецькій області Мар'яна Малинник була на 8-му місяці вагітності і чекала первістка.

Як говориться в сюжеті ТСН, медикиня заразилася інфекцією наприкінці березня і лікувалася вдома. І лише коли її стан здоров'я погіршився – зробила рентген легенів, який показав двобічну пневмонію.

Жінку спершу доправили в районну лікарню в Заставній, а пізніше вже у важкому стані – в обласну лікарню, відразу в реанімацію. Там Малинник приєднали до кисню, але через три дні медикиня померла від ускладнень.

Місцеві чиновники департаменту охорони здоров'я повідомили, що було проведено консиліум лікарів і вирішено не проводити кесарів розтин, щоб врятувати життя немовляти. Причини такого рішення не називалися.

"Виїжджали на місце всі медичні директори перинатального центру, вони проводили консиліум, радилися зі своїми колегами з Києва та ухвалили рішення про спостереження", – розповів директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

Нагадаємо, що Мар'яна Малинник померла від коронавірусу у віці 28 років, а у квітні їй мало б виповнитися 29 років.

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