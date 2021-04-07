Появились подробности смерти от COVID-19 беременного врача из Буковины

Умершая от коронавируса (COVID-19) 28-летняя врач-педиатр Заставненской многопрофильной больницы в Черновицкой области Марьяна Малинник была на 8-м месяце беременности и ждала первенца.

Как говорится в сюжете ТСН, медик заразилась инфекцией в конце марта и лечилась дома. И лишь когда ее состояние здоровья ухудшилось – сделала рентген легких, который показал двустороннюю пневмонию.

Женщину сперва доставили в районную больницу в Заставной, а позже уже в тяжелом состоянии – в областную больницу, сразу в реанимацию. Там Малинник присоединили к кислороду, но через три дня медик скончалась от осложнений.

Местные чиновники департамента здравоохранения сообщили, что был проведен консилиум врачей и было решено не проводить кесарево сечение, чтобы спасти жизнь младенца. Причины такого решения не назывались.

"Выезжали на место все медицинские директора перинатального центра, они проводили консилиум, советовались со своими коллегами из Киева и приняли решение о наблюдении", – рассказал директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

Напомним, что Марьяна Малинник умерла от коронавируса в возрасте 28 лет, а в апреле ей должно было исполниться 29 лет.

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