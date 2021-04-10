ЗСУ вперше використали на Донбасі безпілотник Bayraktar TB2

Український безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2 вперше здійснив виліт в зону проведення Операції обʼєднаних сил на Донбасі.

Про це повідомив Український мінітарний портал. Зазначається, що він вилетів із південної частини України через Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області. Після чого по зворотному маршруту повернувся до точки зльоту.

Завдання польоту українського ударного дрону, яке ставилось його операторам не відоме. Як повідомив народний депутат Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook, ймовірно це могло бути спостереження.

За його словами, за цей час було виявлено ворожу техніку, зокрема:

Самохідний зенітний комплекс "Панцир-С"

Зенітно-ракетний комплекс С-125

Зенітно-ракетний комплекс "Тор"

Танки

Гаубиці

"Таваріщі", ми вам радимо дану техніку відвезти назад у Москву на парад, бо знову доведеться дозакупатись і не вистачить грошей на проведення газу в російські села. Під час турецької операції "Весняний щит", Байрактари зарекомендували себе з найкращого боку, особливо проти російської військової техніки", – написав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російсько-окупаційні війська на Донбасі перешкоджають роботі патрулів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, розгорнутій в Україні для звітування щодо безпекової ситуації, режиму припинення вогню та розведення сил і засобів.