ВСУ впервые использовали на Донбассе беспилотник Bayraktar TB2
Украинский беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 впервые совершил вылет в зону проведения операции объединенных сил на Донбассе.
Об этом сообщил Украинский минитарний портал. Отмечается, что он вылетел из южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После чего по обратному маршруту вернулся к точке взлета.
Задача полета украинского ударного дрона, которая ставилась его операторам неизвестна. Как сообщил народный депутат Юрий Мисягин на своей странице в Facebook, вероятно это могло быть наблюдение.
По его словам, за это время было выявлено вражескую технику, в частности:
Самоходный зенитный комплекс "Панцирь-С"
Зенитно-ракетный комплекс С-125
Зенитно-ракетный комплекс "Тор"
танки
гаубицы
"Таварищи", мы вам советуем данную технику отвезти обратно в Москву на парад, потому что опять придется дозакупаться и не хватит денег на проведение газа в российские деревни. Во время турецкой операции "Весенний щит", Байрактара зарекомендовали себя с наилучшей стороны, особенно против российской военной техники", – написал нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска в Донбассе препятствуют работе патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, развернутой в Украине для отчетности по безопасностной ситуации, режиму прекращения огня и разведению сил и средств.