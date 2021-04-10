ВСУ впервые использовали на Донбассе беспилотник Bayraktar TB2

Украинский беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 впервые совершил вылет в зону проведения операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщил Украинский минитарний портал. Отмечается, что он вылетел из южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После чего по обратному маршруту вернулся к точке взлета.

Задача полета украинского ударного дрона, которая ставилась его операторам неизвестна. Как сообщил народный депутат Юрий Мисягин на своей странице в Facebook, вероятно это могло быть наблюдение.

По его словам, за это время было выявлено вражескую технику, в частности:

Самоходный зенитный комплекс "Панцирь-С"

Зенитно-ракетный комплекс С-125

Зенитно-ракетный комплекс "Тор"

танки

гаубицы

"Таварищи", мы вам советуем данную технику отвезти обратно в Москву на парад, потому что опять придется дозакупаться и не хватит денег на проведение газа в российские деревни. Во время турецкой операции "Весенний щит", Байрактара зарекомендовали себя с наилучшей стороны, особенно против российской военной техники", – написал нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска в Донбассе препятствуют работе патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, развернутой в Украине для отчетности по безопасностной ситуации, режиму прекращения огня и разведению сил и средств.