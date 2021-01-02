ЗМІ назвали ім'я загиблого в новорічну ніч чиновника ОГП

Працівником Офісу генерального прокурора України, про смерть якого стало відомо 1 січня, може бути начальник відділу звернень громадян установи Євген Котенко.

Про це повідомило видання "Українська правда" із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Зазначається, що його тіло знайшли за 500 метрів від готельного комплексу в селі Бреч на Чернігівщині.

За попередньою інформацією, він святкував новий рік у готелі "Бреч" разом зі своєю дружиною Юлією. Близько другої ночі він нібито пішов до лісу, де пробув орієнтовно до п'ятої ранку.

Як зазначають джерела видання, камера відеоспостереження одного з прилеглих будинків зафіксувала, як прокурор вийшов з лісу, зупинився й зняв з себе одяг. Попередньою причиною смерті може бути переохолодження.

Видимих тілесних ушкоджень на його тілі або слідів боротьби не виявлено.

Готельний комплекс "Бреч" на Чернігівщині

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ повідомляли, що в ніч на 1 січня на базі відпочинку в Чернігівській області помер заступник начальника одного з управлінь Офісу генерального прокурора України.