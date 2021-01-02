СМИ назвали имя погибшего в новогоднюю ночь чиновника ОГП

Работником Офиса генерального прокурора Украины, о смерти которого стало известно 1 января, может быть начальник отдела обращений граждан учреждения Евгений Котенко.

Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что его тело нашли за 500 метров от гостиничного комплекса в селе Бречь на Черниговщине.

По предварительной информации, он праздновал новый год в гостинице "Бречь" вместе со своей женой Юлией. Около двух ночи он якобы пошел в лес, где пробыл ориентировочно до пяти утра.

Как отмечают источники издания, камера видеонаблюдения одного из близлежащих домов зафиксировала, как прокурор вышел из леса, остановился и снял с себя одежду. Предварительной причиной смерти может быть переохлаждение.

Видимых телесных повреждений на его теле или следов борьбы не обнаружено.

Гостиничный комплекс "Бречь" на Черниговщине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщали, что в ночь на 1 января на базе отдыха в Черниговской области умер заместитель начальника одного из управлений Офиса генерального прокурора Украины.