Так, друзі, в сьогоднішньому новорічному пості буде вельми цікава тема - обговоримо радянський новорічний стіл, який багато хто з якоїсь незрозумілої мені причини вважає мало не ідеальним і продовжує за ним ностальгувати. Особисто я вже багато років не святкую Новий рік за так би мовити "класичним" совковим новорічним столом – замінивши його на щось більш легке, на зразок суші і парочки середземноморських салатів – чого і вам бажаю, – пише білоруський блогер Максим Мирович на своїй сторінці в Фейсбук.

Крім якості самої їжі, совковий новорічний стіл був до того ж просто вбогим і бідним – це зараз хоч за дві години до Нового року ви можете піти в магазин і купити все що потрібно – а в СРСР до Нового року починали готуватися мало не з літа, накопичуючи на антресолях банки з зеленим горошком "Глобус" і дбайливо зберігаючи в холодильнику зелену баночку з червоною ікрою.

Отже, в сьогоднішньому новорічному пості – розповідь про вбогий радянський новорічний стіл.

Для початку давайте подивимося, як виглядав сам радянський новорічний стіл – не в сенсі набору продуктів, а в сенсі предмету меблів. В абсолютній більшості випадків совковим новорічним столом був так званий стіл-книга, який виглядав ось так:

Найчастіше стіл-книга зберігався на балконі або за шафою, звідки його з чималим трудом витягали до Нового року і деяких інших майбутніх застіль. Втім, застілля дрібнішого масштабу частіше проводилися на кухні, а стіл-книжку зазвичай витягали на Новий рік – це було частиною радянського новорічного ритуалу.

Власне, наявність такої речі, як стіл-книга в більшості радянських сімей вже сама по собі говорить про досить низький рівень життя в СРСР – якщо в США середня сім'я мала будинок на пару поверхів і багато кімнат, де обов'язково були і окрема їдальня, і окрема вітальня – то радянський "середній клас" зазвичай тулився сім'єю з п'яти осіб у крихітній двокімнатній гівняній безкоштовній хрущовці.

"Велику" кімнату в цій хрущовці гордо іменували "залом" – там зазвичай стояв сервант, телевізор і диван, на якому спали батьки, а в свята звідкись з-за шафи або з балкона з гуркотом витягувати стіл-книгу, що розкладався на півкімнати. Місця залишалося рівно для проходу до телевізора, по якому розповідали про те, що ми живемо в найкращій у світі країні.

Що найцікавіше – навіть усілякі радянські пропагандистські видання, на кшталт "Книги про смачну і здорову їжу", не надто прикрашали убозтво радянського новорічного столу, Просто зображували це убозтво з досить яскравими фарбами – від чого воно не виглядало так сіро. По інтернету зараз гуляє ось така відома картинка, на якій зображений типовий радянський новорічний стіл – таким, яким він був насправді.

Виглядає ніби все красиво – ось вона, сила мистецтва. А тепер давайте проаналізуємо, що знаходиться на цьому столі.

1. Дрібні марокканські апельсини, куплені за блатом або в довжелезній черзі. За такими апельсинами або мандаринами потрібно було ще побігати – часто їх викидали до нового року, і за ними моментально шикувалися величезні черги. Ніколи не замислювалися, чому багато хто говорить "Ах, у мене Новий рік асоціюється з запахом мандаринів, це запах свята"? – так просто тому, що в усі інші дні мандаринів було не дістати, це був новорічний ексклюзив. У всі інші дні в будинку, в кращому випадку, пахло вареними сосисками.

2. Завітрена грудинка. Нормальних м'ясопродуктів в СРСР просто не було – наприклад, про те, що таке шинка з м'ясного філе, я дізнався тільки році в 1993-му – коли вона з'явилася на прилавках. До цього білоруські м'ясокомбінати працювали в такому ж режимі, але всю продукцію вигрібала Москва – на наших полицях не було зовсім нічого. Щось м'ясне можна було урвати на ринку – найчастіше це була ось така свиняча грудинка, як на фото. По суті – їжа бідних, яка з гордим виглядом лежить на совковому святковому столі.

3. Салат "олів'є", куди вже без нього. Популярність саме олів'є в СРСР пояснюється досить просто – він готувався з підземних овочів тривалого зберігання, на зразок картоплі, моркви і буряка, плюс туди додавалася варена ковбаса, угорський зелений горошок "Глобус" і майонез – продукти, які якраз "викидали" перед Новим роком . Салат насправді важкий, некорисний і не сильно смачний – просто приготувати нормальний салат, на кшталт шопського або грецького в СРСР не було ніякої можливості – на прилавках не було продуктів. З так званим "оселедцем під шубою" – рівно та ж історія.

4. Червона ікра, привезена швидше за все в червні зі словами "не чіпай, це на Новий рік". Фанати совка тут час від часу хизуються радянським продуктовим достатком – так ось ікра, яка зараз є в будь-якій кількості в будь-якому магазині, в совку була дефіцитом і купувалася на Новий рік восени або взагалі влітку, після чого зберігалася так, як Кощій берег яйце зі своєю смертю.

5. Дешевий радянський алкоголь - горілка "Руська" і неймовірна бурда під назвою "Радянське шампанське". Совкам невідомо, що в усьому цивілізованому світі словом "шампанське" може називатися тільки вино, вироблене у французькому регіоні Шампань, всі інші схожі вина можуть називатися тільки словом "ігристе". Замість цього совкам робили якусь газовану бурду, називали її "радянським шампанським" і малювали якусь неймовірну кількість медалей на пляшці – що повинно було показати якусь "преміальність" напою. Загалом, "радянське шампанське" було таким же фейком, як і все інше в СРСР. Дивно те, що багато хто досі продовжує купувати на Новий рік цю муру, хоча в продажу повно недорогих і смачних ігристих вин, на зразок іспанської Кави.

Загалом, як бачите, навіть на пропагандистських картинках радянський стіл виглядав хоч і візуально красиво, але був, по суті, злиденністю.

А тепер давайте подивимося на реальне фото радянського столу, зроблене в пізньому СРСР, в 1990 році – його днями опублікував Олександр Удальцов у себе в твіттері, і ми можемо наочно побачити, що було на столах радянських людей. Як пише сам Олександр – "все на столі придбано по блату або куплено в поїздках в столиці. Нічого, крім хліба з сусіднього магазину".

Отже, що ми бачимо на фото?

На столі можна побачити те саме "радянське шампанське", що і на малюнку вище - правда, медалі з етикетки чомусь прибрали. Трохи ближче до краю столу можна побачити пляшку грузинського коньяку "Гремі" – в совку вважався хорошим коньяк в "п'ять зірочок", хоча в розвинених країнах нормальні коньяки не мають ніяких "зірочок", а їх витримка становить мінімум 10-20 років.

Трохи правіше ми бачимо пляшку угорського лікеру "Рубін" міцністю в 25%, на етикетці якого малювали три ягоди і розповідали про "вікові традиції з вирощування вишні на рівнині між Дунаєм і Тисою". Це в СРСР вважалося мало не елітним напоєм і точно було добуто "по блату". Праворуч можна побачити пляшку ще одного ігристого вина – судячи з етикетки, теж виробництва соцтабору, найімовірніше угорського. Важливий момент – все це "багатство" швидше за все збиралося цілий рік в барі меблевої стінки, після чого гордо було виставлено на новорічний стіл.

Ще на столі можна побачити коробку цукерок Gracia від німецької фірми Mauxion - подібний набір цукерок, який зараз можна купити в будь-якому поганому кіоску, тоді цінувався на вагу золота. А ще, зверніть увагу, на банку розчинної кави Nescafe, що гордо стоїть на столі – за сучасними уявленнями взагалі-то дивно ставити її на стіл, але в совку, де не було взагалі ніякої кави – це був показник достатку і заможності.

Власне, більше на столі нічого немає. Є ще кілька апельсинів, парочка якихось сухих тістечок і нарізаний хліб з того самого сусіднього магазину, про який розповідає Олександр. Мабуть, більше в магазині нічого не було...

Ну що, друзі, як бачите - радянський стіл був неймовірним убозтвом як на красивих малюнках, так і в реальному житті. Під кінець совка люди неймовірно цінували звичайнісінькі за сучасними поняттями продукти – на зразок цукерок, коньяку і лікеру, купували їх заздалегідь і берегли на Новий рік – тому, що в магазинах не було взагалі нічого. Як після всього цього можна ностальгувати за СРСР – не уявляю.

А ви пам'ятаєте свої новорічні столи в СРСР? Що на них було? Що взагалі про це все думаєте?

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