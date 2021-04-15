Так, друзі – сьогодні буде цікавий пост про те, як в СРСР здавали пляшки. Всім бажаючим заперечити тезу про те, що СРСР був країною тотальної і загальної убогості, я запропоную згадати таке явище, як прийом скляної тари з-під продуктів. Пункти прийому пляшок і банок стали широко з'являтися в 1970-і роки і проіснували за інерцією ще кілька років після розпаду СРСР. В принципі, вони і зараз подекуди збереглися, але вже не відіграють роль такого масового явища, як в радянські роки.

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В самом факте использовании упаковки и других ресурсов нет ничего плохого (скорее наоборот), но в СССР это приобрело весьма "спесифисский" местный колорит — сбор и сдача использованной посуды рассматривались в качестве серьезного бизнес-предприятия, способного заметно пополнить семейный бюджет, позволяющего найти дополнительные средства на выпивку и т.д.

Итак, в сегодняшнем посте — интересный рассказ о том, как в СССР сдавали бутылки.

Откуда брались советские стеклянные бутылки?

Для начала несколько слов о том, откуда же брались бутылки — та самая "стеклотара". Молочные продукты (молоко, кефир, сливки и т.д.) стали широко продаваться в стеклянной таре примерно с начала 1960-х годов, до этого в городах поменьше они продавались исключительно на разлив, бутилированное молоко было только в крупных городах. Бутылки для обычного молока, топленого молока, кефира и сливок были типовыми, отличаясь только цветом верхней крышечки из фольги — белая для молока, желтая для топленого, зеленая для кефира и, кажется, фиолетовая для сливок.

На фото — типичный молочный холодильник в советском магазине 1970-80 годов, заставленный типовыми молочными бутылками. Еще были типовые пивные бутылки (0,5) и бутылки из-под водки и вина (0,5 и 0,7), а также типовые банки — из-под майонеза, из-под сметаны и консервов и большие трехлитровые. Всю эту посуду принимали в пунктах приёма стеклотары — больше всего туда несли пивные и молочные бутылки и майонезные мелкие баночки. Банки покрупнее использовали в хозяйстве, а трехлитровые баллоны вообще никто и никогда не сдавал — их использовали для домашнего консервирования, "закаток".

Цена всего, что продавалось в СССР в стеклянных ёмкостях, включала в себя залоговую стоимость "стекла", которая была весьма высокой, заметно выше реальной стоимости бутылок. Это делалось якобы для того, чтобы "сознательные граждане" не выбрасывали бутылки, а шли их сдавать, но по сути это была простая ценовая накрутка, реально ничем не обоснованная. Цена бутылки составляла около 10% от стоимости вина, около 5% от стоимости водки и половину от стоимости пива — по-моему, это нереально много.

Как выглядели пункты приёма стеклотары.

Пункты приёма стеклотары стали широко появляться примерно в середине 1970-х, чаще всего в одном помещении либо рядом с продуктовыми магазинами. Как правило, это были небольшие темные помещения, наполовину заставленные пластиковыми ящиками с пустой тарой, с непередаваемым запахом пивных дрожжей и перегара внутри.

Существовали и особые правила приёма стеклотары, за соблюдением которых строго следили приёмщики — бутылки должны были быть без посторонних запахов (лекарств, керосина и т.д.), без признаков посторонних жидкостей (вроде масла), а также без этикеток. В тёплую погоду возле пунктов приёма стеклотары можно было нередко увидеть вот такую картину — граждане "великой страны" массово отмывают бутылки в лужах:

Кто сдавал бутылки в СССР?

Кто обычно шёл сдавать бутылки? Не будет большим преувеличением сказать, что пустые бутылки в СССР сдавали абсолютно все слои населения — за поллитровую бутылку из-под молока в пункте приёма стеклотары давали 15 копеек, за литровую — 20. Пятьдесят литровых бутылок из-под молока стоили 10 рублей — червонец при среднесоветской зарплате в 120-150 рублей и тотальной нищете был вполне заметными деньгами.

Существовали также профессиональные бутылочники, как правило из местных синяков (чаще) либо совсем бедных одиноких пенсионеров (реже), которые ходили по округе и собирали пустые бутылки в сетчатые авоськи, затем несли эти раздутые от бутылок сетки в пункты приёма стеклотары и долго переругивались с приёмщиком из-за сколов на горлышках. Иногда, если синяки собирали бутылки коллективно — могла возникнуть также драка из-за дележа самих бутылок либо выручки.

Ещё в некоторых местах можно было получить за несколько пустых бутылок можно было получить не деньги, а одну полную, такая схема была популярна во времена дефицита.

В брежневсекие времена даже появилось несколько тематических анекдотов, в которых подчеркивалась значимость вырученных от сдачи бутылок сумм, вроде "Много лет пил, а потом взялся за ум, сдал бутылки и купил жигули" или "В стране победившего социализма человек действительно защищён — если нет денег, всегда можно пойти и сдать бутылки".

В общем, всем поклонникам СССР я предложу задать самим себе вопрос — вы готовы сейчас собирать бутылки, высчитывать, какую прибавку в семейный бюджет они вам дадут, а потом носить их в больших сумках в пункты приёма стеклотары и сдавать, считая копейки? Сейчас этим занимаются только самые бедные бомжи, а во времена СССР это было стандартной практикой для всех слоёв бедного населения, чья средняя зарплата в пересчете составляла примерно 1000 молочных бутылок.

А вы помните, как в СССР сдавали бутылки? И сдавали ли вы их сами?

Расскажите, интересно)

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