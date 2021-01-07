Зеленський провів велику нараду напередодні локдауну: що вирішили

Президент України Володимир Зеленський провів планову селекторну нараду за участю членів уряду, керівників силових відомств перед впровадженням в країні загальнонаціонального посиленого карантину з 8 до 24 січня.

Учасники заходу обговорили, які саме кроки буде здійснювати уряд, обмеження і в який час вони будуть діяти в країні, повідомила пресслужба Офісу президента.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що вже третій день поспіль спостерігається тенденція до зростання числа хворих.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, що світовий досвід показує: у країнах, де не діяв жорсткий карантин під час різдвяних і новорічних канікул, відбувається зростання кількості хворих протягом 14 днів, оскільки на свята населення активно переміщається. Він додав, що епідеміологи констатують скорочення інкубаційного періоду коронавірусу в Україні до семи-восьми днів.

Голова МОЗ також нагадав про сезонне зростання кількості хворих на грип узимку.

"Впроваджуючи відзавтра більш жорсткий карантин, ми уникнемо великого зростання хворих як на коронавірус, так і на звичайний сезонний грип. Таким чином зменшимо й навантаження на лікарні, адже одні й ті самі заклади лікують хворих на кожну з цих недуг", – сказав Степанов.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що працюватиме громадський транспорт, стратегічні підприємства, дитячі садочки.

"Люди, які працюють у стратегічній інфраструктурі, повинні мати місце, де залишати дітей. Водночас діток у садочках значно менше, ніж у інших закладах освіти. Відсоток малечі, що хворіє, становить 1,6%, тому садочки, скоріше, вирішують проблему, а не створюють її. І до цього прагне світова практика", – сказав він.

Президент підкреслив, хоч розважальна інфраструктура та святкові ярмарки будуть закриті, кафе та ресторани працюватимуть на винос. МАФи й кіоски, які розташовані на відстані та не створюватимуть скупчення людей, теж зможуть надавати свої послуги.

"Цей карантин пом’якшений і не такий жорсткий, як весняний локдаун. Він також більш лояльний у порівнянні з тими заходами, що впроваджуються в інших країнах. Однак ми збиваємо одразу хвилю зростання кількості хворих після новорічних свят і паралельно прискорюємо отримання якісної зареєстрованої вакцини, схваленої ВООЗ", – сказав Зеленський.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які заборони будуть діяти під час зимового локдауну в Україні. У той же час розповів, які заклади працюватимуть, незважаючи на посилення карантину.