Якою буде погода на Великдень і травневі свята: синоптик дав докладний прогноз

Температура повітря в Україні в перші десять днів травня триматиметься на рівні 19-21 градусів тепла, а от на Великдень, 2 травня, у другій половині дня пройде невеликий дощ.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів український народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, така погода триватиме до 13 травня, а потім різко потеплішає.

"У перші десять днів травня буде близько 19-21 градусів тепла, а ось на Великдень, 2 травня, у другій половині дня пройде невеликий дощ. Уже до 18-19 травня потеплішає до 22-24 градусів, а до кінця місяця ще на 2-3 градуси. 8-9 числа ще можливі дощі, після 22 травня опадів не передбачається", – зазначив синоптик.

Він також нагадав про щорічну тенденцію, при якій на 5-й, 17-й і 33-й день після Великодня на територію України завжди йдуть хвилі похолодання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останній тиждень березня в Україні буде холодним, а погодні умови – нестабільними. У найближчі дні варто очікувати короткочасних опадів, місцями – мокрого снігу. Стабільне потепління очікується лише ближче до початку квітня.