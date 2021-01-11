Волонтер поделилась трогательными историями воинов ВСУ о котах на войне

Воины Вооруженных сил Украины, которые защищают страну от врага на Донбассе, обзавелись на войне домашними любимцами, которые стали для них настоящими собратьями. Животные тоже подвергались ранениям в результате обстрелов позиций и нередко спасали жизнь своим хозяевам.

Трогательными воспоминаниями украинских защитников, в частности, о котах поделилась волонтер Марина Соколова. Пост был опубликован на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

"У одного была кошка Машка, которую пришлось долго лечить и удалось выходить на позициях у Водяного. Но через несколько месяцев ее убило током. Другой рассказывал о красивейшем белом диком коте, который боялся подходить к людям. Только ждал пока дадут есть и отойдут от миски. Через некоторое время решился подойти. Да и то, видимо, из-за холодных зимних дождей – замерз, и приполз под накрытие на позиции. А через час залез в спальник к моему другу", – отметила девушка.

По ее словам, еще один котенок погибло прямо на руках военного, спасая ему жизнь. Это случилось в феврале 2015 года, когда противник обстрелял воинов ВСУ за несколько часов до очередного перемирия. Мина прилетела тогда прямо туда, где жили бойцы. Осколки от нее "прошили" котенка, лежащего на руках у одного из защитников. Мужчина тоже получил ранение, но выжил.

"Помню каждую историю, будто ее мне рассказали вчера и точно знаю, что на войне есть место доброте. Верю, что за каждым, иногда суровым, лицом защитника скрывается очень доброе сердце и настоящая преданность. Они готовы защищать каждого от врага, просто им для этого нужно знать, что и мы не в стороне", – подытожила волонтер.

В сети украинцы назвали четырехлапых друзей защитников маленькими ангелочками.

"Это пушистое создание хоть немного развеселит душу. Будьте все живы!", "Береги наших ребят, маленький ангелочек", "Оно также участник боевых действий, душевная поддержка нашим ребятам", "К плохим не идут... Божьей защиты вам, Воины!", "Спасибо ребята и вам тоже, маленькие ласковые божьи создания", "Всем нужны ласка, тепло, любовь. Больше всего этого не хватает нашим воинам. Будьте здоровы и возвращайтесь домой живыми. А наши меньшие братья пусть согревают ваши души", – прокомментировали украинцы.

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