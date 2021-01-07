Волонтеры поделились историей о медике ВСУ, которая спасла пятерых бойцов на поле боя

Украинские волонтеры поделились историей пути девушки-медика с позывным Магнезия. Ей удалось спасти жизнь тяжело раненых и травмированных воинов Вооруженных сил Украины практически на поле боя.

Пост защитнице посвятили на странице фонда "Повернись живим" в Facebook. Оказалось, что настоящее имя медика – Виктория. Уже на протяжении трех лет она спасает жизни своих побратимов на передовой.

Впрочем, даже в условиях военного быта девушка успевает постоянно обновлять свои знания, чтобы уметь оказывать максимально эффективную помощь бойцам.

"Я постоянно перечитываю протоколы оказания помощи, загружаю какие-то новые учебники из интернета и обновляю знания. В моей работе постоянное развитие крайне важно", – говорит Магнезия.

Стоит отметить, что такое рвение девушки уже стало залогом сохранения жизни пятерых Героев. Так, Виктории во время одного из обострений в зоне боевых действий на Донбассе вместе со своими коллегами удалось спасти троих воинов, потерявших конечности, и еще двоих с тяжелыми контузиями.

Кроме постоянного обучения и напряженной службы на передовой, Магнезия всегда находит время для своего верного друга – немецкой овчарки по кличке Рифф.

"На таких, как Виктория, и держится наше войско. Только с такими ценностями мы можем не только сохранить, но и построить эту страну", – завершили волонтеры историю о юной защитнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доброволец Николай Половый рассказал, как незнакомый воин, которому чудом удалось выжить после ранения в зоне ООС, просто посреди вокзала благодарил его за подвиг всех медиков на фронте.