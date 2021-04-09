Сьогодні, без сумніву сталась визначна подія, яка буде мати величезне значення для життя та здоров’я всіх українців.

Вперше з початку 90-х років авіація МВС разом з медиками служби екстренної медичної допомоги зробили плановий виліт в рамках пілотного проекту аеромедичної евакуації, який стартував з 1 квітня в Львівській області.

Гелікоптер ДСНС маючи на борту підготовлений медичний персонал, зробив виліт з Львова до розташованого в гірській місцевості міста Турка заради швидкої евакуації 78-річної жінки у якої стався тяжкий інсульт.

Евакуація машиною швидкої допомоги могла б зайняти до 4 -х годин.

Гелікоптером час доставки до лікарні з моменту вильоту зайняв лише 1 годину 35 хвилин.

Лікарі знають, що у випадках тяжкого інсульту важлива кожна хвилина від того як сталася біда, до моменту отримання спеціалізованої медичної допомоги.

Зараз 78-річна пацієнтка знаходиться у реанімаційному відділенні Львівськоі лікарні швидкої допомоги. В неї є кращі шанси на те щоб залишитись живою та радувати рідних та близьких ніж у випадку, якщо б її везли 3,5-4 години на кареті швидкої.

Замість того щоб створювати аварійні ситуації їдучи по львівським заторам, гелікоптер сів на площадку прямо поруч з Львівською лікарнею швидкої допомоги.

Проект аеромедичної евакуації став можливим завдяки підтримці Президента України та відповідальному лідерству Міністра МВС Арсена Авакова та Міністра Охорони Здоров’я Максима Степанова.

З 1 травня ще один гелікоптер МВС з бригадою медиків заступає на чергування на Київщині.

А потім, до кінця 2023 року вся територія України буде покрита системою аеромедичної евакуації.

Вперше за багато років українська Держава наочно демонструє, що життя і здоров’я українців є найвища цінність.

В Державному Бюджеті України на фінансування аеромедичної евакуації виділено 30 мільонів гривен.

Декілька цифр економічної складової витрат на АЕМЕ:

Палива на виліт в місто Турку використали 290 кг.

Середня ціна заправки - біля 32 тыс грн = 9280 грн

Аэропортові збори за 1 виліт (послуги диспечера і тп) - 2500 грн.

Амортизаціні витрати на використання гелікоптера - 25000 грн/час. Нальот 1.23 години = 34500 грн.

Приблизна повна вартість повітряної швидкої = 46250 грн.

Якщо не рахувати амортизацію гелікоптера то прямих затрат на цей виліт - 11780 грн.

Але ж врятоване життя кожного Українця - є безцінним !

Дякую всім хто приймав участь у першому плановому вильоту в рамках цивільного проекту аеромедичної евакуації - медикам, пілотам, диспетчерам !

Ви всі молодці !

А попереду в нас ще багато роботи ! З Франції продовжують поступати нові гелікоптери виробництва всесвітнього лідера Airbus. Загальний флот МВС тільки гелікоптерів французького виробництва складе - 55 одиниць і за кількістю буде 3 -м в Європі після Франції та Німеччини.

Треба ще підготувати більше сотні пілотів, бригади лікарів, визначати та готувати майданчики для посадки гелікоптерів поруч з кожною районною лікарнею.

Все буде добре !

І звісно ми всі бажаємо здоров‘я та довгих років першій жінці, планово евакуювоної у рамках проекта аеромедичної евакуації!

P. S. Таймінг першого вильота в рамках проекта АЕМЕ:

16.50 дозвіл на виліт.

17.07 взліт на с.Турка;

17.37 посадка в с.Турка

17.55 взліт з с.Турка.

18.25 посадка на площадку біля Львовскій лікарні швидкої допомоги.

19.10 виліт до міста базування.

19.28 посадка в аеропорт - "Ягеллон"

Разом у повітрі - 1 година - 23 хвилини.

З кожним вильотом час на підготовку, та загрузку/вигрузку пацієнтів буде все менше і менше !

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