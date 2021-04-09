Сегодня, несомненно произошло знаменательное событие, которое будет иметь огромное значение для жизни и здоровья всех украинцев.

Впервые с начала 90-х годов авиация МВД вместе с медиками службы экстренной медицинской помощи сделали плановый вылет в рамках пилотного проекта аэромедицинской эвакуации, который стартовал с 1 апреля во Львовской области.

Вертолет ГСЧС имея на борту подготовленный медицинский персонал, сделал вылет из Львова в расположенный в горной местности город Турка ради быстрой эвакуации 78-летней женщины у которой произошел тяжелый инсульт.

Эвакуация машиной скорой помощи могла бы занять до 4-х часов.

Вертолетом время доставки в больницу с момента вылета заняло лишь 1 час 35 минут.

Врачи знают, что в случаях тяжелого инсульта важна каждая минута от того как случилась беда, до момента получения специализированной медицинской помощи.

Сейчас 78-летняя пациентка находится в реанимационном отделении Львовской больницы скорой помощи. У нее есть лучшие шансы на то, чтобы остаться живой и радовать родных и близких чем в случае, если бы ее везли 3,5-4 часа в карете скорой помощи.

Вместо того чтобы создавать аварийные ситуации проезжая по львовским пробкам, вертолет сел на площадку прямо рядом со Львовской больницей скорой помощи.

Проект аэромедицинской эвакуации стал возможным благодаря поддержке Президента Украины и ответственному лидерству Министра МВД Арсена Аваков и Министра Здравоохранения Максима Степанова.

С 1 мая еще один вертолет МВД с бригадой медиков заступает на дежурство на Киевщине.

А потом, к концу 2023 вся территория Украины будет покрыта системой аэромедицинской эвакуации.

Впервые за много лет украинское Государство наглядно демонстрирует, что жизнь и здоровье украинцев есть высшая ценность.

В Государственном бюджете Украины на финансирование аэромедицинской эвакуации выделено 30 миллионов гривен.

Несколько цифр экономической составляющей затрат на АЕМЕ:

Топлива на вылет в город Турка использовали 290 кг.

Средняя цена заправки - около 32 тыс грн = 9280 грн

Аэропортные сборы за 1 вылет (услуги диспетчера и тп) - 2500 грн.

Амортизационные затраты на использование вертолета - 25000 грн/час. Налет 1.23 часа = 34500 грн.

Приблизительная полная стоимость воздушной скорой = 46250 грн.

Если не считать амортизацию вертолета то прямых затрат на этот вылет - 11780 грн.

Но спасенная жизнь каждого украинца - является бесценной!

Спасибо всем кто принимал участие в первом плановом вылете в рамках гражданского проекта аэромедицинской эвакуации - медикам, пилотам, диспетчерам!

Вы все молодцы!

А впереди у нас еще много работы! Из Франции продолжают поступать новые вертолеты производства всемирного лидера Airbus. Общий флот МВД только вертолетов французского производства составит - 55 единиц и по количеству будет 3-м в Европе после Франции и Германии.

Надо еще подготовить более сотни пилотов, бригады врачей, определять и готовить площадки для посадки вертолетов рядом с каждой районной больницей.

Все будет хорошо !

И конечно мы все желаем здоровья и долгих лет первой женщине, планово эвакуированной в рамках проекта аэромедицинской эвакуации!

P.S. Тайминг первого вылета в рамках проекта АЕМЕ:

16.50 разрешение на вылет.

17.07 взлет на с.Турка;

17.37 посадка в с.Турка

17.55 взлет из с.Турка.

18.25 посадка на площадку у львовской больницы скорой помощи.

19.10 вылет в город базирования.

19.28 посадка в аэропорт - "Ягеллон"

Вчего в воздухе - 1 час - 23 минуты.

С каждым вылетом время на подготовку, и загрузку/выгрузку пациентов будет все меньше и меньше!

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