Виявлення нових штамів COVID-19 не вплине на процес вакцинації в Україні – МОЗ

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
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Щеплення в Україні відбуваються згідно з дорожньою мапою

Виявлення нових штамів коронавірусу не вплине на процес вакцинації в Україні.

Як заявив на брифінгу генеральний директор Центру громадського здоров’я України Роман Родина, вакцинація проходить згідно з дорожньою мапою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я, і не залежить від виявлення того чи іншого штаму.

"Тому що вакцина має напрацювати імунітет саме проти COVID-19, незалежно від того, який це штам", – пояснив він.

За словами Родини, науковці всього світу вивчатимуть спроможність вакцини діяти проти тих чи інших штамів.

"Але зараз ми повинні виконувати нашу дорожню карту для того, щоб вакцинувати саме людей, які мають найбільший або критичних ризик захворіти, щоб не втратити працівників системи охорони здоров'я, сімейних лікарів, і поступово переходити до розширення кола вакцинованих", – додав експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Ізраїлі встановили, що південноафриканський штам COVID-19 виявився стійкішим до вакцини Pfizer, ніж інші його варіанти.

Це дослідження було опубліковано поки в Інтернеті і ще не пройшло експертну оцінку, але "може викликати питання" щодо проведеного реального дослідження компанією Pfizer. В останній заявили, що в Південній Африці, попри переважання місцевого штаму, їхня вакцина була ефективна на 100%.

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