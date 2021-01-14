Вірусологиня розповіла, чи небезпечний коронавірус-мутант для українців

Українцям не варто турбуватися через нові загрози британського штаму коронавірусу. Адже він не викликає більш складного перебігу захворювання.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповіла завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського докторка медичних наук, професорка Алла Мироненко. За її словами, насправді COVID-19 мутував уже багато разів.

"Штам, про який заявили британці, легше проникає в клітину (найімовірніше, мутації поліпшили зв'язування вірусу з рецепторами клітини), через що частіше, ніж його попередник, вражає дітей. Не можна сказати, що мутований вірус агресивніший – новий штам не викликає більш тяжкого перебігу хвороби", – запевнила експертка.

Крім того, Мироненко підкреслила, що ті люди, які вже перехворіли або отримали вакцину, отримають базовий імунітет до збудника. Тому потрапляння нової модифікації коронавірусу в їхній організм буде менш небезпечним.

"Не відкидаю, що люди, які перенесли коронавірусну інфекцію (SARS 2003 року або близькосхідний MERS 2012 року), вже захищені імунітетом від нинішнього COVID-19", – додала вірусологиня.

Підсумовуючи, Мироненко сказала, що поки неможливо остаточно спрогнозувати, як мутація коронавірусу вплине на ефективність вакцинації. Однак звичні тести здатні легко виявляти його.

"Думаю, незабаром коронавірус перетвориться на ще одну респіраторну інфекцію. Будь-який інфекційний збудник у разі широкого поширення втрачає свою агресивність", – вважає професорка.

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