Війська РФ на Донбасі вдарили по ЗСУ з гранатометів

На Донбасі станом на неділю, 21 березня, зафіксовані два ворожих обстріли позицій українських військових в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Це сталося неподалік від населеного пункту Водяне.

Про це в вечірньому зведенні про ситуацію на фронті повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил. Цього разу окупанти провели обстріл наших позицій з гранатометів різних систем.

"Бойових втрат серед особового складу ООС немає. Дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих домовленостей", – йдеться в повідомленні.

Про всі факти порушень з боку ворога українська сторона повідомила представникам ОБСЄ. У районі проведення ООС виконують завдання і інші складові сил оборони.

"Піротехнічні розрахунки ДСНС України за поточну добу розмінували майже 3 гектари території і передали на знищення 94 вибухонебезпечних предмета", – повідомляють в ООС.

Українські воїни і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил.

Зведення за 21 березня. Операція об'єднаних сил Facebook

Зведення за 21 березня. Операція об'єднаних сил Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії запропонували учасникам "нормандської четвірки" документально закріпити домовленості щодо припинення вогню на Донбасі. Москва зажадала, щоб ЗСУ заборонили відкривати вогонь у відповідь.

Пізніше Україна відкинула пропозицію Кремля про припинення вогню у відповідь.