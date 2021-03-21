Войска РФ на Донбассе ударили по ВСУ из гранатометов

На Донбассе по состоянию на воскресенье, 21 марта, зафиксированы два враждебных обстрела позиций украинских военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Это произошло недалеко от населенного пункта Водяное.

Об этом в вечерней сводке о ситуации на фронте сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил. В этот раз оккупанты провели обстрелы наших позиций из гранатометов различных систем.

"Боевых потерь среди личного состава ООС нет. Действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", – говорится в сообщении.

Обо всех фактах нарушений со стороны врага украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ. В районе проведения ООС выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

"Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины за текущие сутки разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 94 взрывоопасных предмета", – сообщают в ООС.

Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил.

Сводка за 21 марта. Операция объединенных сил Facebook

Сводка за 21 марта. Операция объединенных сил Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России предложили участникам "нормандской четверки" документально закрепить договоренности по прекращению огня на Донбассе. Москва потребовала, чтобы ВСУ запретили открывать огонь в ответ.

Позже Украина отвергла предложение Кремля о прекращении ответного огня.