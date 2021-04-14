Вихідні в червні 2021 року: скільки будуть відпочивати в Україні

У червні 2021 року в Україні відзначаються два державні свята, у зв'язку з чим українці отримають додаткові вихідні дні.

Так, 20 червня святкується Трійця, а 28 – День Конституції України. Коли та скільки будуть відпочивати громадяни, розповідає OBOZREVATEL.

У червні 2021 року всього буде десять офіційних вихідних. Святкування православного перехідного свята Дня Святої Трійці випадає на неділю, 20 червня, у зв'язку з чим понеділок, 21 червня, згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю України, також буде неробочим.

Таким чином на Трійцю українці відпочиватимуть три дні поспіль: 19, 20 і 21 червня.

У свою чергу, День Конституції України щорічно відзначається 28 червня. 2021 року він випадає на понеділок, який, на честь державного свята, по всій країні буде офіційним вихідним. У цьому випадку українці також відпочиватимуть три дні поспіль – 26, 27 і 28 червня.

Як відомо, у червні традиційно відзначаються й інші популярні свята, такі як Міжнародний день захисту дітей, Міжнародний день друзів, День державної служби ООН, День митної служби України, День журналіста та День медичного працівника.

Нагадаємо, 2021 року українці всього отримають 11 додаткових вихідних днів, передбачених календарем державних свят.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо п'ять дивовижних місць у передмістях України, куди варто поїхати на вихідні: майже в кожній українській області є щось незвичайне.