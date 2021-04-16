Вихідні на День Конституції України 2021 року: скільки будемо відпочивати

День Конституції України, який щорічно відзначається 28 червня, 2021 року випадає на понеділок.

Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю, цей день є неробочим, у зв'язку з чим українці будуть відпочивати три дні поспіль: 26, 27 і 28 червня.

Усього в червні 2021 року буде десять офіційних вихідних. Ще один додатковий неробочий день передбачено в зв'язку зі святкуванням православного свята Трійці, яка цього року випадає на 20 червня.

День Конституції України є єдиним державним святом, яке закріплено в самій Конституції.

Він відзначається в річницю прийняття Основного закону депутатами Верховної Ради. Ця подія відбулася 1996 року, на п'ятий рік після проголошення незалежності.

До цього в країні використовувалася Конституція УРСР. Щоб прийняти історичний документ, депутати працювали всю ніч – у цілому безперервно 23 години. Під час голосування "за" висловилися 315 народних обранців.

Українська Конституція набрала чинності того ж дня, 28 червня 1996 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше компанія LinkedIn дала всім своїм співробітникам тиждень оплачуваних вихідних, щоб уникнути професійного вигорання.