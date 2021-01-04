Відомий в Одесі художник помер через коронавірус

В Одесі через ускладнення коронавірусної хвороби помер заслужений художник України, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського Сергій Лозовський.

Як пише "Думская", чоловікові було 57 років. Його не стало 1 січня, а прощання і похорон відбулися 3 січня. Лозовський прославився як художник-пейзажист.

За своє життя він встиг організувати три персональні виставки, а також взяти участь у кількох групових. Окрім того, роботи художника є частиною експозиції багатьох музеїв України та відомі в середовищі зарубіжних мистецтвознавців. Щодо педагогічної діяльності Лозовського, то їй він присвятив понад 35 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL: