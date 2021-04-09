Відомий репер і дизайнер SpaceX створили "розумну" захисну маску вартістю $300. Фото

Репер Will.i.am спільно з дизайнером скафандрів для компанії SpaceX Хосе Фернандесом створив "розумну" захисну маску Xupermask вартістю $299.

Дизайнери перетворили маску в пристрій з вбудованим підсвічуванням, бездротовими навушниками, мікрофоном з шумозаглушенням, змінними фільтрами, двома трьохшвидкісними вентиляторами, повідомляє "Телеграф" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За технологічну частину відповідали фахівці американської корпорації Honeywell, що спеціалізується на системах управління і автоматизації для аерокосмічної та автомобільної промисловості.

Маска зроблена з тканини і силікону. Є ремінець для регулювання, щоб маска щільно прилягала до обличчя. Маска створена в двох кольорах: білому і чорному. Вступник повітря проходить через змінні HEPA-фільтри. У комплект входять набір фільтрів на три місяці, кейс для перенесення, накладки для навушників, додаткова тканинна маска і USB-C кабель для зарядки. З'єднання маски зі смартфонами проходить по протоколу Bluetooth 5.0. Заряду вистачає на сім годин.

"Розумна" маска. Телеграф

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, неправильне використання захисних масок може бути небезпечним, а хворим на коронавірус заборонено носити респіратори.