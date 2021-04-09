Известный рэпер и дизайнер SpaceX создали "умную" защитную маску стоимостью $300. Фото

Карина Бондаренко Общество 03:45, 9.04.2021

Рэпер Will.i.am совместно с дизайнером скафандров для компании SpaceX Хосе Фернандесом создал "умную" защитную маску Xupermask стоимостью $299.

Дизайнеры превратили маску в устройство со встроенной подсветкой, беспроводными наушниками, микрофоном с шумоподавлением, сменными фильтрами, двумя трехскоростными вентиляторами, сообщает "Телеграф" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

За технологическую часть отвечали специалисты американской корпорации Honeywell, специализирующейся на системах управления и автоматизации для аэрокосмической и автомобильной промышленности.

Маска сделана из ткани и силикона. Есть ремешок для регулировки, чтобы маска плотно прилегала к лицу. Маска создана в двух цветах: белом и черном. Поступающий воздух проходит через сменные HEPA-фильтры. В комплект входят набор фильтров на три месяца, кейс для переноски, накладки для наушников, дополнительная тканевая маска и USB-C кабель для зарядки. Соединение маски со смартфонами проходит по протоколу Bluetooth 5.0. Заряда хватает на семь часов.

"Умная" маска.
Телеграф

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, неправильное использование защитных масок может быть опасным, а больным коронавирусом запрещено носить респираторы.

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