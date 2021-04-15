Великдень-2021 в Україні: у якому форматі пройдуть богослужіння

Православна церква України 2021 року проведе богослужіння на честь Великодня в тому ж форматі, що й 2020-го, коли служби в більшості храмів відбувалися або в присутності незначної кількості вірян, або за зачиненими дверима.

Про це повідомив спікер ПЦУ, архієпископ Євстратій Зоря в коментарі "Українським Новинам". "Буде приблизно так, як минулого року, з поправкою на поточну ситуацію", – сказав він.

За словами священнослужителя, церква при цьому буде дотримуватись загальнонаціональних рекомендацій, а також організує онлайн-богослужіння.

Богослужіння на Великдень-2021 в УПЦ КП

Тим часом в Українській православній церкві Київського патріархату повідомили, що масових богослужінь на Великдень 2021 року не планується, а паски будуть освячувати на вулиці.

При цьому Володимирський собор УПЦ КП в Києві буде відкритим, де завжди на місці буде священик. Як розповів речник УПЦ КП отець Олександр, якщо хтось забажає прийти до храму і освятити паску, "то її звичайно ж освятять".

"Статутні богослужіння будуть здійснювалися. Звичайно, як і минулого року, будемо закликати до масок, соціальної дистанції і, звичайно, буде онлайн-трансляція і люди зможуть послухати богослужіння", – пообіцяв він.

ПЦУ буде дотримуватись загальнонаціональних рекомендацій щодо святкування Великодня пресслужба Православної церкви України

Богослужіння на Великдень-2021 в УПЦ МП

У свою чергу, в Українській православній церкві Московського патріархату на Великдень планують провести богослужіння як у храмах, так і онлайн-трансляції.

Як зазначив Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря), 2021 року, як і минулого, всі богослужіння будуть відбуватися з урахуванням вимог карантину, у сприянні з правоохоронними органами та Міністерством охорони здоров'я.

"Ті заходи, які ми задіяли минулого року, – вони діють і ніхто їх не скасовував. Тому я думаю, що в такому ж форматі буде Великдень і цього року. Будуть і онлайн-богослужіння", – сказав він.

Володимирський собор УПЦ КП в Києві буде відкритим, на місці буде священик Pixabay

Що кажуть у МОЗ

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко раніше повідомив, що закривати храми на Великдень влада поки не планує.

Водночас він не виключив, що може бути встановлено обмеження кількості вірян усередині храмів. Також розглядається формат святкування онлайн.

Остаточне рішення щодо обмежень у МОЗ мають намір прийняти до 18 квітня. Наразі, за словами Ляшка, ведуться переговори з релігійними організаціями, але, як вважає головний санлікар, це буде "важкий діалог".

Як повідомляв OBOZREVATEL, жорсткий локдаун у Києві можуть продовжити до 15 травня, якщо рівень захворюваності на коронавірус не знизиться.