Вагон "Інтерсіті" перетворили на "смітник": фото обурили українців

Карина Бондаренко Суспільство 23:29, 3.04.2021 Оновлено: 23:33, 3.04.2021

У мережі показали фото вагона поїзда "Інтерсіті" Київ-Львів, в якому українці навели безлад під час поїздки.

Після поїздки мандрівники залишили гору сміття, вилили каву на підлогу, сидіння і не прибрали за собою, повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"У поїзді інтерсіті Київ-Львів. Напевно провокація країни агресора, не інакше, не вірю що наші люди на таке здатні після Майдану і Революції Гідності", – йдеться під фото.

Поїзд "Інтерсіті" Київ-Львів.
dtp.kiev.ua в Facebook

У коментарях до публікації користувачі обурилися поведінкою українців, назвали їх "свинями", а вагоном після них "смітником".

Скріншот
dtp.kiev.ua в Facebook
Скріншот
dtp.kiev.ua в Facebook
Скріншот
dtp.kiev.ua в Facebook
Скріншот
dtp.kiev.ua в Facebook
Скріншот.
dtp.kiev.ua в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в мережі з'явилося відео моменту аварії на залізниці неподалік від Запоріжжя – поїзд "Інтерсіті" з пасажирами частково зійшов з рейок.

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