Вагон "Интерсити" превратили в "помойку": фото возмутили украинцев

Карина Бондаренко Общество 23:29, 3.04.2021 Обновлено: 23:33, 3.04.2021

В сети показали фото вагона поезда "Интерсити" Киев-Львов, в котором украинцы навели беспорядок во время поездки.

После поездки путешественники оставили гору мусора, вылили кофе на пол, сидения и не убрали за собой, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"В поезде интерсити Киев-Львов. Наверное провокация страны агрессора, не иначе, не верю что наши люди на такое способны после Майдана и Революции Достоинства", – говорится под фото.

Поезд "Интерсити" Киев-Львов.
dtp.kiev.ua в Facebook

В комментариях к публикации пользователи возмутились поведением украинцев, назвали их "свиньями", а вагоном после них "помойкой".

Скриншот
dtp.kiev.ua в Facebook
Скриншот
dtp.kiev.ua в Facebook
Скриншот
dtp.kiev.ua в Facebook
Скриншот
dtp.kiev.ua в Facebook
Скриншот.
dtp.kiev.ua в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети появилось видео момента аварии на железной дороге недалеко от Запорожья – поезд "Интерсити" с пассажирами частично сошел с рельсов.

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