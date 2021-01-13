В Україну прийшла справжня зима: міста засипало снігом. Фото і прогноз

У ніч на середу, 13 січня в Україну прийшла справжня зима. Майже всі міста країни засипало снігом і вдарили морози.

Люди опублікували фото та відео із засніжених вулиць у мережі. На знімках видно, що комунальники почали активно боротися з негодою (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, снігом засипало Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одесу, Львів та інші міста України. У більшості з них снігопад тривав до самого ранку.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, снігопади триватимуть до кінця тижня, 17 січня. Водночас температура повітря опуститься до -16 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 13 січня погода в Україні буде сніжною, із сильним вітром і хуртовинами. Також трохи посиляться денні морози, а на дорогах з'явиться ожеледиця.