В Україну прийде похолодання зі снігом і дощем: з'явився новий прогноз погоди

У п'ятницю, 16 квітня, в Україну знову повернеться холодна погода з мокрим снігом та дощем у різних областях.

Про це попередила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, найвідчутніше умови погіршаться на заході країни.

Саме там буде найхолодніше і сніжитиме. Крім того, схожа ситуація може спостерігатися у Вінницькій, Житомирській та навіть західних районах Черкаської областей.

Щодо решти областей, то там снігу не буде, проте йтимуть дощі – такій зміні погоди сприятиме циклон. Температура повітря в Україні у п'ятницю закріпиться на рівні +9...+13 градусів, а в західній частині коливатиметься в межах +2...+9.

У Києві в останній робочий день тижня також ітиме дощ, а стовпчики термометрів не піднімуться вище +10 градусів.

"Середина весни прийшла, квітень досягнув вершини. З чим завтра з'їжджатимемо з гори в долину, ближче до травня? Поки що дорога буде так собі, велике українське будівництво до неї ще не добралося, ями, вибоїни й порепаний асфальт. Але природа навкруги все одно мальовнича. Шорти і джинси з дірками на колінах поки що зачекають", – пожартувала метеорологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL: