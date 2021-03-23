Замість тепла – сніг і сильний вітер: синоптики уточнили погоду в Україні до кінця березня

Останній тиждень березня в Україні буде холодним, а погодні умови – нестабільними. У найближчі дні слід очікувати короткочасні опади, місцями – мокрий сніг. Стабільне потепління очікується лише ближче до початку квітня.

Про це OBOZREVATEL розповіли синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня і метеорологиня Наталія Діденко.

Як каже Голеня, на більшій частині території України ще трохи сніжитиме. Ночами очікується мінусова температура, а вдень трохи вище нуля.

"Найближчі три доби, 23-25 березня, температура повітря буде прохолодною. Варто очікувати помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, особливо в південних і східних областях, а також у частині центральних, зокрема Кіровоградської та Дніпропетровської. Місцями траплятиметься налипання мокрого снігу, ожеледь, сніговий покрив буде неміцним", – сказала синоптикиня.

Діденко зазначила, що найближчим часом будуть домінувати волога повітряна маса і значні пориви вітру.

"Опадів сильних не очікується, але невеликий мокрий сніг можливий. Вітер поривчастий, до штормових поривів. 23 і 24 березня на більшій частині України очікується сильний вітер, місцями 15-20 м/с, штормові пориви. Нічна температура повітря опускатиметься від 0 до 5 градусів морозу. На високогір'ї Карпат навіть нижче. Вдень буде 1-6 градусів тепла", – повідомила вона.

У п'ятницю, 26 березня, короткочасні опади у вигляді дощу і снігу очікуються в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях. На території інших регіонів мінлива хмарність. У всій Україні температура вночі продовжить опускатися нижче 0 градусів, але вдень буде значно тепліше.

"Температура вночі на початку цього тижня в західних і північних областях буде коливатися від 2 до 5 градусів морозу, вдень – від 0 до 5 тепла. У південній та східній частині України нічний максимум становитиме 3 градуси морозу, а вдень варто очікувати від 5 до 9 вище нуля", – зазначила Голеня.

У суботу, 27 березня, дощі пройдуть лише в деяких західних регіонах – Львівській, Рівненській та Волинській областях. Але до цього часу істотно потеплішає в денний час.

"До кінця березня вночі прогнозується від 1 до 5 тепла, а денні показники становитимуть 7...12 із позначкою плюс", – додала вона.

"На початку квітня, за сьогоднішніми розрахунками, буде 10 градусів тепла вдень, вночі 1-5 зі знаком плюс. Оскільки температурне тло вище, то снігу не буде, але ймовірні неістотні опади у вигляді дощу", – сказала Голеня.

Протягом 28-31 березня на термометрах буде стабільно вище нуля. Однак у ці дні теж очікуються опади:

спочатку вони накриють західні і північні регіони – Закарпатську, Львівську, Волинську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську, Чернігівську, Київську області;

надалі дощі пройдуть у центральній, східній і південній частині України.

Однак в останні дні березня та на початку квітня, як зазначили синоптики, тенденція до потепління почне проявлятися стабільніше. Незважаючи на невеликі дощі, температура продовжить поступово підвищуватися.