В Україну повернеться похолодання: з'явився свіжий прогноз погоди

На вихідних, 3-4 квітня, в Україну знову повернеться холодна погода. Такий перепад зумовить зафронтальна повітряна маса.

Про це попередила на особистій сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, в суботу, 3 квітня, протягом дня в Україні максимальна температура повітря досягне лише +6...+11 градусів. Виняток становитиме південь та окремі райони центральних регіонів, де повітря прогріється до +10...+13 градусів.

"У неділю вже вночі стовпчики термометрів можуть подекуди опуститися до 0...-2 градусів. Удень 4 квітня у більшості областей України передбачається +6...+12 градусів", – зазначила метеорологиня.

Що стосується опадів, то вони, згідно з прогнозом, в суботу очікуються у східній частині та подекуди в західних областях (дощ), а в Карпатах – із мокрим снігом. На решті території повинно бути сухо.

Однак уже в неділю, 4 квітня, волога погода охопить більше областей. Так, на заході очікується дощ та мокрий сніг, у більшості областей України – місцями невеликий дощ. А ось вночі та вранці у неділю на півдні, а вдень на південному сході (Запоріжжя, Донеччина) можливі сильні зливи.

"У Києві вихідні також обіцяють прохолоду та свіжість. Температура повітря у денні години коливатиметься в межах +6...+10 градусів. Уночі буде значно свіжіше, що зараз дуже важливо для квітів та решти рослин, – очікується 0-3 градуси тепла, а в ніч на неділю на околицях можливе зниження до 0-2 градусів морозу", – попередила Діденко.

Вона також наголосила, що 1 квітня максимальна температура повітря у столиці України досягала майже +20 градусів, а 2 квітня ледве дотягує до +7...+9 градусів.

"Тобто, ми вже – в тиловій зоні холодного атмосферного фронту. Проте, наприклад, у Донецьку, Харкові, Полтаві, Дніпрі, Сімферополі – ще +13...+17 градусів. Насолоджуйтесь теплим днем, бо вихідними похолодає практично повсюди", – підсумувала синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня на більшій частині територій України вдень і вночі також дощитиме. Омине негода лише деякі регіони. Зокрема, на заході та сході лишилася суха і сонячна погода.