Більшу частину України накриють дощі: прогноз погоди на п'ятницю. Карта

У п'ятницю, 2 квітня, на більшості території України вдень і вночі очікуються опади. Деякі регіони негода омине, там буде тепло і сонячно.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. На Луганщині вночі ще будуть невеликі морози, в інших областях – вище нуля (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 градусів морозу до 8 тепла. Вдень по країні очікується від 8 до 15 тепла, найсильніше повітря прогріється на південному сході України.

Дощі пройдуть у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях.

У Києві очікується дощовий день, вночі температура повітря буде близько 7 градусів тепла, вдень потеплішає до 8-10 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні погода з потепління 1 квітня зміниться похолоданням 2-го числа й у вихідні – температура повітря опуститься на 3-5 градусів. Також очікуються опади.